Kiri toimetajalt Merle Luik

Meil siin ajakirjas töötades käib tuju üles ja alla. Alla läheb ikka siis, kui keegi (vähemalt toimetuse arvates) põhjendamatult meiega pahandab. Ja üles siis, kui saame sooje ja sõbralikke kirju toredatelt ning rõõmsatelt inimestelt. Kui tuleb kiri paberil (oh, need on mu lemmikud!), on mul komme neid kõva häälega ette lugeda, kui e-kiri, saadan need toimetusele edasi. Hea sõna teeb ju tuju kõigil rõõmsaks ja annab meile kamaluga tegutsemiseks motivatsiooni juurde.