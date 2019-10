Eile Tallinn Fashion Weekil uut moekollektsiooni esitlenud Kalle Aasamäe põhitöö on hoopis varjupaigataotlejate kinnipidamiskeskuses 

Täna saab kõva hoo sisse kohaliku moegildi sügisene suursündmus ehk Tallinn Fashion Week. Kalle Aasamäe (49) on jõudnud Tondil asuvas stuudios anda viimase lihvi kollektsioonile, mille esimene ideesäde välgatas umbes neli aastat tagasi, võib-olla isegi rohkem. Selguse huvides loeme alguspunktiks ühe ammuse Tallinna moenädalal toimunud kunstiakadeemia õppejõudude ühise sõu. «Miskit on sealt pärit, aga ei ole nii, et iga minu kollektsioon on täiesti uue kontseptsiooniga. Pigem on see ühe kontseptsiooni pidev areng,» täpsustab moelooja.