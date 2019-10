Pere ja lapsed PESE KÄSI: ainult nii püsid sügishooajal terve Toimetas Silja Paavle , täna, 10:12 Jaga: M

Foto: PantherMedia/Scanpix

Regulaarne ja hoolikas käte pesemine on kõige lihtsam asi, mida inimene alanud sügishooajal haigestumise vältimiseks teha saab. Ehkki kätehügieen on elementaarne osa argipäevast, on siingi mõningaid nüansse, mida ülemaailmse kätepesupäeva puhul üle korrata tasub.