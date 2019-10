IMELISED REISIVIDEOD: selgusid Eesti suurima reisivideote konkursi võitjad! 

Õhtulehe esindaja Sten-Erik Unt rõõmustas konkursi kõrge taseme üle: "Tänavuse reisivideote konkursi peaauhinna võitja kohta võib öelda, et see ilmselgelt eristus kõigist teistest. Väga-väga kõrgel tasemel reisivideoid oli ju tänavugi tegelikult kümneid. Mida näitab ka suur häältesaak – kokku said konkursil osalenud reisivideod Õhtulehe veebis üle 40 000 poolthääle. Aga Triinu Malvi ja Markus Muide saadetud video woodyallenlik stiil, süžee ja lõbusad reisisellid tekitasid žüriiliikmetes tunde, et pakiks kohvrid ning sõidaks kasvõi kohe Prantsusmaale. Ja see ongi ilmselt ühe reisivideo puhul olulisim."