Lugejakiri Lugejakiri: „Kes korjab maanteelt kokku surnud loomad ja nende tükid?!“ Ohtuleht.ee , täna, 20:53 Jaga: M

Kokkupõrge põdraga. Foto: Robin Roots

„Minu teekond tööle hõlmab vähemalt 30 minutit maanteel sõitmist. Ei ole sugugi harvad need korrad, kui mõni teed ületav loom sunnib mind masinat pidurdama. Minu kurvastuseks on veelgi sagedasemad need korrad, kui pean vältima teel vedelevaid laipu. Just! Maanteedel vedeleb meeletult palju loomalaipu,“ kirjutab Õhtulehele 39aastane Mai.