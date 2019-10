TFW | SUUR MOEGALERII | Tallinn Fashion Weeki teine päev tõi esile tänapäevaste naiste rõivamoe 

Tallinn Fashion Week 2019 - teine päev Foto: Erlend Staub

BRAND NO.8 esitleb oma uut, 2019-2020 sügistalvist kollektsiooni „Tree of Life“, mis on ühtaegu elegantne, provokatiivne, õrn, müstiline ning naiselik, ühendades klassikalised elemendid modernsusega. Kollektsiooni iseloomustavad kostrastide mäng, mahud, kihid, konstruktiivsed jooned, luksus ning faktuuride mäng. Kollektsiooni täiendavad Ruslan Baginskiy peakatteid ning Jamemme ümmargused kotid.

Piret Kuresaar on Eesti disainrõivaste bränd, mille loojaks on moedisainer Piret Kuresaar ja Hanna Kuresaar, kes peavad oma tugevuseks pikaajalist kogemust disainis, modelleerimises ja tootmises. Tänase kollektsiooni inspiratsiooniallikaks on materjalid: erinevates tehnikates valmistatud kõrgkvaliteetsed villa- ja siidkangad, millest on valminud mantlid, kleidid ja pükskostüümid.