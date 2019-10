TFW | GALERII | Ivo Nikkolo moebränd tähistas 25. sünnipäeva Tallinn Fashion Weekil 

TFW 2019 - teine päev Foto: Erlend Staub

Oma 25. sünnipäeva tähistas armastatud moebränd 17. oktoobri õhtul Tallinn Fashion Weekil nii sügis-talvise kollektsiooniga, mis on inspireeritud mägedest ja tippu jõudmisest, kui ka spetsiaalselt juubelietenduse jaoks loodud rõivastega. Laumetsa sõnul on Ivo Nikkolo tiimile üheks oluliseks inspiratsiooniallikaks ning disainile tõuke andjaks kaasaegne naine oma väärtushinnangute ja põneva mõttemaailmaga. „Just temale mõeldes ning teda tunnetades loome rõivaid, mis kõnetaksid,“ märkis Laumets.

Laumets selgitas, et kollektsioonide loomisprotsessi käigus filtreerivad disainerid enesest läbi erinevaid ühiskondlikult tundlikke teemasid, mis loovad hea tausta omapoolse tõlgenduse tekkimiseks. Kõige selle juures on pidevalt põnevaks uurimisteemaks naine, kellele riideid luuakse. „Eriti just viimasel ajal, kus naise ühiskondlik roll on kasvava tähelepanu all ning pidevalt muutumises,“ lisas Laumets.

Laumetsa sõnul on Ivo Nikkolo kui brändi jaoks ülioluline aru saada tänapäeva naise mõttemaailmast, tema igapäevastest toimetamistest ja elurütmist. Kõiki neid nüansse arvesse võttes on võimalik teha ajas olulisi rõivaid, mis iga naise garderoobis oma koha leiavad. „Kindlasti mõjutavad meid klientide endi harjumuste ja mõtteviisi muutumine - vähem tarbida, taaskasutada, laenutada! Ivo Nikkolo jälgib brändina kõike seda ning selleks, et suhestuda oma kliendiga, peame ka meie globaalsete trendidega arvestama ning mõnel juhul ise suunanäitajad olema,“ ütles Laumets.

