Hea uudis maanteel liiklejaile – spetsiaalsed loomaviled hoiavad ulukid autost eemal 

Pimedal ajal peab autojuht asulavälistel teedel tavapärasest veelgi tähelepanelikum olema: jahihooaeg, kogenematute noorloomade vanematest võõrdumine ja jooksuaeg seavad ulukeid rohkem ohtu.

Võimalus metsloomadega maanteedel kohtuda kasvab iga aastaga tasapisi ja järjekindlalt. Seda põhjusel, et mitmed uued teed on ehitatud kohtadesse, kus varem said ulukid segamatult ringi jalutada.

Seda kinnitab ka kindlustusfirmade statistika. If Kindlustuse sõidukikahjude grupijuht Martin Kukk kinnitab, et nende kindlustusselts on viimase aasta jooksul registreerinud 1023 loomale otsasõitu, aastane tõus on 12%.