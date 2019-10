Kaassõltuvus vajab ravi nagu sõltuvuski 

Kui alkoholi- või uimastisõltuvusel on üsna kindlad tundemärgid, siis kaassõltuvus võib aastate jooksul saata inimest nii, et ta seda ise ei teadvusta. Kuidas seda ära tunda ja ennast selles olukorras aidata?

Kui peres on sõltuvusprobleem, mõjutab see ka lähedasi. Sõltuvus ei allu enamasti kontrollile ja pereliikmed peavad määramatu ning ebaturvalise olukorraga kohanema. Pidev ärevus ja mure mõjutavad aga inimese vaimset ning füüsilist tervist rohkem, kui me arvata oskame. Kaassõltuvust on raske märgata, kuna see ei paista esmapilgul välja ja sel pole silmaga nähtavaid tundemärke.

Kaassõltuvust võib kirjeldada kui liigset sõltumist teise inimese käitumisest, unustades ennast ära ja pühendudes sõltlase mure lahendamisele. Sõltlase kõrval elav inimene usub, et lahendused on kindlasti olemas, ja hakkab oma kaaslasele abi otsima. Ta on valmis palju panustama, aina uusi meetodeid proovima. Tihti ta ei küsigi, kas sõltlane ise tahab muutuda või on see pigem tema enda soov. Ta on teinud kindla otsuse sõltlane päästa.