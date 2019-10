JUSTKUI AJASTU LÕPP: Kanada lennufirma lendudel enam sellist tervitust ei kuule 

Selline suund on jõudnud nüüd ka lennundusse, sest Kanada lennufirma Air Canada andis teada, et pardatöötajate tervitustekstidest on eemaldatud soole viitavad sõnad, kirjutab Travel and Leisure. Niisiis, ei tervitata lennuki pardal enam „daame ja härrasid“, vaid „kõiki inimesi“.