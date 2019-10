Muusik Alen Veziko pihtimus: „Mul oli valida: kas joon end surnuks või teen elus muutuse.“ 

Alen (39) näeb, et Eestis on läbipõlemine väga suur probleem. Ka tema tutvusring­konnas. Sestap suutis muidu oma eraelu pigem vaka all hoidev mees sellele ajale distantsilt tagasi vaadata ja enda rasketest hetkedest rääkida. Ta loodab, et see paneb sama probleemi käes vaevlejaid mõtlema ja abi otsima.