VÄÄRT KRAAM | Viimase aja kultuurilemmikutest räägib näitleja Liina Tennosaar 

«Käisin eile vaatamas Priit Piusi lavastust «Gorge Mastromase rituaalne tapmine» Tallinna Linnateatris ja olen siiani selle mõju all! Kuigi näitemäng on n-ö vastik, on see hästi kordaminev. Ja uskumatult täpselt lavastatud. Teema on väga tänapäevane praeguses võimu- ja rahaahnes maailmas. Sain suurepäraselt aru kõigist neist inimestest, kes laval olid. Kõik näitlejad teevad nii rosinad rollid! Märt Piusil nimiosas suisa meistrisooritus. Veel meeldis väga Tõnn Lamp. Ja Allan Noormetsal täiesti vaimustav roll! Sain sellise elamuse, et hakkasin uuesti teatriimesse uskuma.