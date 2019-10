Mees püüdis lennujaama turvakontrolli läbida, mõõk kotis 

New Yorgi Newarki lennujaamas peeti kinni Brasiiliasse suundunud mees, kelle käsipagasis, tõsi küll, korralikult karpi pakendatult, oli mõõk, kirjutab Travel and Leisure. Mees väitis, et kuna tegemist on hinnalise esemega, ei tahtnud ta seda kohvrisse pakkida. Siiski suunasid lennujaama töötajad ta mõõka sisse registreerima.