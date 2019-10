Lugejakiri: „Maapoes ei tohi kohalik isegi saia osta!“ 

„Ma kuulsin, et selles pisemas poes on poemüüja hoiatanud kliente, et need jätaks pätsi värsket saia ostmata. Ja seda veel eriti kummalisel põhjusel... Selleks, et jätta see värske pätsike möödasõitjatele. Ma saan aru, et tahab ka juhuslikule poekülastajale näidata ja pakkuda parimat, aga kuidas on lood kohalikega?! Kas nemad pole mitte need kõige esimesed, kes peaks saama parimat kraami?! Nemad käivad ju poes palju sagedamini. Täiesti uskumatu käitumine,“ kommenteerib kirjutanud naine ja lisab: "Selgub, et maapoes ei tohi kohalik isegi saia osta!"