Suhted Sügis rahustab meeli ja õpetab kaduvusega leppimist Triin Tael , täna, 00:01 Jaga: M

MÕTLE SÜGIS MÕNUSAKS: Sügis on võimalus harjutada, mis tunne on olla siin ja praegu Foto: moodboard / Alamy

„Sügis on teine kevad, mil iga leht on nagu õis,“ on öelnud Albert Camus. Värvikirevate lehtede tujutõstev toime on teaduslikult tõestatud. Ent mida teha, kui sügiskuld hääbub ning seisame silmitsi pimeduse ja noruga?