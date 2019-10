MARILYN JURMANI BLOGI | Sudisin vatitikuga kõrva ja see läks lukku 

Et asja ikka hullemaks teha, siis ignoreerisin kõiki levinud arstide soovitusi, et vatipulkasid ei tohi kõrva toppida ja kasutasin ikka. Ilmselt tegin asja hullemaks ja kaks päeva ei kuulnud ühest kõrvast mitte midagi. Otsisin siis Kambodžas Kampoti linnas apteeki, kust saada mingit abi ja ostsin endale kõrvatilgad. Õnneks oli järgmisel hommikul mure lahenenud ja tilkasid ma kasutama ei pidanudki.

Seekord mu kõrv enam lahti ei läinud. Kolm päeva andsin joogatunde nii, et vabandasin enne õpilastele, et ma ei pruugi kuulda, kui nad minu poole pöörduvad. Läksin jälle apteeki ja ostsin kõrvatilgad, kuigi tundus, et asi on nii hull, et ilmselt tuleb panna arstile aeg ja vaadata, kuidas nad saavad kõrva ära puhastada.

Samal ajal ikkagi panin tublisti juhendi järgi õli kõrva ja kolmandal päeval järsku lõi kõrva uuesti lahti. Tunne oli nii veider, olin kuidagi selle pooliku kuulmisega juba uimaseks muutunud. Veidram oli keskenduda, kuna igasugune suhtlus võttis mult energiat. Mitut asja korraga kuulata, nagu näiteks kellegi jutt ja raadiost muusikat, oli täiesti talumatu.

Nüüd jään ilmselt igaks juhuks kõrvaõli kasutama regulaarselt korra kuus või kuidas vaja on, kuna olen kuulnud ka õudukaid, kuidas neil, kes üldse midagi ette ei võta võib rõhu all lisaks peavalule ka muid jamasid juhtuda. Mõtlesin ka, et kas see, et mul tuulega hakkavad kõrvad jubedalt valutama on sellega seotud. Huvitav, millest see tuleb, et osadel need kõrvad sedasi lukku lähevad? Oli see tõesti vaid see kunagine kõrvatropi teema või siis see, et ma pead pesen vahel vannis nii, et vett läheb palju kõrva?