Vallatud näppijad: punase tulega foori taga oodates sõrmitsetakse nutitelefoni 

„Alles nädalavahetusel sai suure hädaga kastikaga kimav neidis minu kõrval oma sõiduki Eedeni juures foori taga pidama. Mis edasi sai? Neiu haaras kiirelt nutitelefoni ja sõrmitses seda. See poleks ehk niivõrd eriline, aga mõttes mängis mul juba väike fantaasiake, mis edasi saab,“ räägib Maria.

Naise sõnul ta ei imesta, kui lugejad teda ehk natuke veidraks peavad, aga tema arust on nutisõltuvus veelgi veidram.

„Nii see neiu näppis süvenenult oma telefoni. Fooris süttis roheline ja ma alustasin ta kõrvalt sõitu, kuid tema jäi pühendunud sõltlasena paigale. Mitte küll väga kauaks, sest tema armastust nutitelefoni vastu segasid tema järel ootavad autojuhid, kes sugugi polnud vaimustunud, et lisaks fooritulele tuleb oodata ka nutisõltlase reageeringut. Nii kuulsin, kuidas taga meeletu signaali andmine lahti läks. Eks said teisedki aru, miks näitsik oma sõidukit eest ei liiguta,“ kinnitab Maria, et see pole sugugi esimene kord, mil nutitelefoni tõttu keegi ei suuda liiklust jälgida.

Mariat tunnistab, et teda on see liikluses avalduv nutisõltuvus juba nii marru ajanud, et peagi plaanib ta taolises olukorras palju aktiivsemalt reageerida.

„Ma ei tea veel, kas hakkan neist sõltlastest videosid tegema ja veebi paiskama... Või tõmban autoga neile teele ette ja lehvitan oma telefoniga, aga midagi peab tegema, et taolistele tegelastele jõuaks kohale, et see pole ikka normaalne. Mis eriline vajadus on ka need hetked roolis oodates telefonis istuda?! See on minu jaoks tõestus, et nutisõltuvus ongi üks tõsine haigus. Kui tööks ei vajaks, siis protestiks ostaks vist nuppudega pilli omale. Igatahes, ma olen nüüd roolis olevaid nutisõltlasi hoiatanud.“