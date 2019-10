Instagramistaar Liis Velsker: „Minu puhul maovähendus ei toiminud. Ei mingit imelist kõhnumist!“ 

Ehkki joosta 500 km kahe kuu jooksul heategevuseks või osaleda poolpikal Otepää Ironmanil polnud just kergemate killast väljakutsed, on need mõlemad praeguseks Liisil (27) seljatatud. «Ei tea, mis peaks ära tegema, et see kohale jõuaks,» mõtiskleb spordientusiast. Tema sõnul püsib edutunne kõigest hetke ja, rind kummis, ta mööda linna ringi ei kõnni. Oma elu jagab Liis usinalt sotsiaalmeediaplatvormil Instagram, kus naisel on üks kaasatumaid jälgijaskondi Eestis. Siiski loodab Liis, et viie aasta pärast ta oma tegemistest enam nii avalikult ei räägi.