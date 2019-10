Juuksehoolduse ABC jahedaks ajaks: Ei sulfaatidele ja juuksed külma eest peitu! 

4. Vali sulfaadi-, parabeeni- ja silikoonivabu juuksehooldusvahendeid. Tea, et sulfaadid on väävelhappe soolad, mis kuivatavad juukseid. Talvel vajavad juuksed aga niisutust just enim. Parabeene lisatakse kosmeetika- ja hügieenitoodetesse nende säilimiseks. Kui tahad veenduda, et kasutad tervislikke ja keskkonda mitte saastavaid tooteid, siis loe etiketti ja vali lahendused, mis ei sisalda parabeene. Silikooni sisalduvad juuksehooldusvahendid annavad juustele kiire efekti, muudavad need läikivaks ja näiliselt siledaks. Pikas perspektiivis aga katkevaks, tuhmiks ja elujõuetuks. Oluline on siinkohal märkida, et mitte kõik silikoonid ei ole halvad.