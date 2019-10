Californias pandi müüki terve linn! 

Just terve väikelinn on pandud müüki Ameerika Ühendriikides California osariigis, kirjutab Travel and Leisure. Campo linna hind algab 5,5 miljonist eurost. Müügis pole mitte ainult maa, vaid ka sellel asuvad hooned – hinna sees on 28 maja ning seitse suuremat hoonet (näiteks kirik, postkontor). Inimesi elab seal umbes 100. Linna üks elanikest, 86aastane Lucy Thomas, kinnitab, et tegemist on mõnusa elukohaga. Seal on nii ohutu, et lapsed võivad ka pimedas õues mängida, ning kohalikud hoolitsevad üksteise eest.