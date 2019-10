Reisimine Itaalia väikelinn keelas Google Mapsi kasutamise Naisteleht , täna, 17:09 Jaga: M

Foto: AFP/Scanpix

Nüüdisajal on kujunenud üsna tavapäraseks, et võõras linnas kasutatakse Google Mapsi – aitab see ju hõlpsasti leida õiged kohad ning juhatab vaatamisväärsuste juurde. Ometi ei tasuks seda pimesilmi uskuda.