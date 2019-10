Ilma pileti ja dokumendita naine pääses lennukisse... ning püüdis ametiisikutele näidata ID-kaardi asemel enda fotot telefonis! 

Salaja lennukisse pressinud naine hakkas vastu vaidlema ning ei allunud pardameeskonna korraldustele näidata oma ID-kaarti ja piletit. Naine ütles, et ei tea, kuhu ta oma pardakaardi viskas – ta vabanevat sellest alati peale lennukisse istumist. Dokumendi näitamise asemel demonstreeris naine hoopis enda fotot telefonis! Ametlik ID-kaart olevat aga kodus, mis on just nimelt Atlantas, kuhu ta minna soovis. Pardatöötajad selgitasid, et telefonist pildi näitamine ei ole päris sama, mis riigi välja antud ID-kaart.