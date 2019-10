Inimesed Kiri peatoimetajalt: mis on seto memmede ja nende igavesti kestvate kinnaste saladus? Merle Luik , täna, 04:55 Jaga: M

Minul on olnud õnn olla see laps, kellel oli maavanaema. Selline päris. Lõua alt sõlme seotud pearätiga, lehmade-lammaste-sigadega. Vokiga ketrav. Ja alailma viit varrast klõbistav ja kindaid kuduv. Ilmselt olid talved tema koduks olnud Setumaa kolkakülas pikad ja üksildased – miks muidu suutis ta igaks kevadeks valmis kududa sellise portsu kindaid, et jätkus tervele suguvõsale ja jäi veel ülegi. Eks me muidugi kõik kandsime ka neid vanaema kindaid. Aga kuna neid oli tõesti palju «toodetud», sai osa kenasti koos muude villaste asjade ja koirohuvartega kottidesse pakitud ning tallele pandud.