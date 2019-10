AJALOOTUND | Täna aastal 1630 avati Eesti esimene gümnaasium 

Kooli avamisest teatati linnadesse üles seatud plakatiga. Seal räägiti hariduse kasulikkusest ja kinnitati vaatamata toona Eestis valitsenud oludele, et gümnaasiumiharidus on mõeldud võrdselt nii aadlike, linnakodanike kui ka talupoegade jaoks. Samuti seisis plakatil, et koolis hakatakse peale nelja peakeele ehk ladina, kreeka, heebrea ja kaldea keele õpetama ka prantsuse, läti, eesti ja ingeri keele kõnelemist ning kirjutamist. Lubati õpetada ka arvutamist ja vabu kunste. Ülalpidamiseks lubati korraldada ühistoitlustamist, et «iga poiss ja üliõpilane iga päev ja iga nädal» võiks vähese raha eest kõhu täis saada.