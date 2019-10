Estraadidiiva Laimi Sprogis Vello Orumetsast: "Meid peeti ilusaks paariks." 

Pole mõtet minevikku kinni jääda, põdeda olnu, tuleva või aja kiire kulgemise pärast – Laimi on veendunud, et see ei vii kuhugi ja tekitab vaid stressi. «Kui ikka süda on täis, löön ma selle musta mure ukse nii kinni, et on löödud,» ütleb lauljanna söakalt. «Õnn tuleb leida enda seest, ehkki otsime seda väljastpoolt. Kõik on hinges olemas.»