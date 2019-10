Lugejakiri: täiskasvanut teietatakse, aga lapsele öeldakse poes sina? 

„Laps pani pangakaardi masinasse, aga mingi jama seal oli, mistõttu tuli tal see välja võtta ja uuesti panna. Kui tavapäraselt ütleks teenindaja kliendile, et palun pange see masinasse, aga sellele koolilapsele ütles ta hoopis: „Pane see uuesti.“. No mis lause see või viis see on – ikka sobimatu kõrvalt kuulata. Laps oli ka väga püüdlik ja viisakas. Millest ikkagi tuleb siis see erinevus, et täiskasvanule öeldakse teie, aga lapsele sina? Ja see viis, kuidas öeldi – pane see. Täiskasvanule oleks kindlasti öeldud, et pange pangakaart,“ on Anne veendunud.