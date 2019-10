Elamus lõunalauast: laelampides elasid päevapakkumistele kaasa surnud kärbsed 

Ebameeldiva avastuse tegi kolleegidega lõunale läinud Kristo, kes värvilisi laelampe silmitsedes märkas, et sinna on suvest ja elust puhkama heitnud kärbsed.

Tegu polnud maha kukkunud kahvli ega kastmata lillega, aga ometigi viitas see sööjale, et puhtusest niivõrd ei hoolita.

„Lampide sees olid surnud kärbsed. Neid oli ikka rohkem kui üks. Ega inimesed sageli isegi tänaval kõndides ei tõsta pilku – ehk ei häiri see ka einestajaid. Aga toitlustuses eeldaks natuke korrektsemat suhtumist. Vähemalt suve lõppedes võiks ju seda teha. Suvel hoitakse uksi lahti – ikka kogeuneb rohkem tolmu ja sitikaid. Korraks jõudsin ka mõttele, mis tagaruumides olla võib, aga söömata sel korral veel ei jätnud. Ei leidnud ka sobivat hetke, et vaiksemalt klienditeenindajale märku anda. Loodan, et taipavad mingi hetk need puudused kõrvaldada,“ loodab Kristo.