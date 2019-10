Vaheaeg on paras hetk koolikoti puhastamiseks. Kuidas seda õigesti teha? 

Kuigi pesumasin lihtsustab oluliselt meie tööd, siis mitte kõik seljakotid ei sobi pesumasinasse panemiseks. Et täpsemalt selgitada välja, kas see on sinu ranitsa puhul võimalik, loe siltidel olevaid juhendeid. Reeglina sobib masinpesu enamustele kangastele, nailonist purjeriideni. Nahast ning õrnade ja peenekoeliste detailidega, nt tikandite või nahast pannalde ja kantidega koolikotid ei ole seevastu aga kindlasti kõlbulikud masinaga pesemiseks. Isegi õrnpesurežiimid ja -vahendid võivad sedatüüpi materjale kahjustada. Samuti ei tohiks ühtegi ranitsat mitte mingil juhul toppida kuivatisse!

Et koolikott püsiks puhas koguaeg, on oluline muuta selle kraamimine igapäevaseks harjumuseks. Tühjenda kott asjadest igal õhtul. Jälgi erilise tähelepanuga, et sinna ei jääks toidujäätmeid või määrdunud esemeid. Kui midagi on pudenenud kotti päeva jooksul laiali, kalla praht prügikasti ja käi sisemus kuiva lapiga üle. Koolikoti, mis on nähtavalt määrdunud, võiks panna kiireks puhastamiseks pesumasinasse. Kui plekke pole, siis üldine soovitus on pesta ranitsat kaks korda aastas.