Kui suheterindel on ridamisi halbu kogemusi, ei tähenda see veel, et kõik naised või mehed on sellised. Küsimus kõlab: kas sellest kogemusest saab midagi õppida? Suhted.ee kirjutab, et on olemas neli tähemärki, kes jäävad oma valikule kindlaks: Kaljukits, Vähk, Sõnn ja Skorpion. Võib-olla proovida järgmine kord sodiaagipõhiselt valida?