Pettunud naise ülestunnistus: mees sunnib mind raseerima

„Suhe läks tõsisemaks juunis, mil järjest enam oli öid, kus jäin tema juurde terveks ööks. Enne seda kobisin ikka sageli ööseks koju, et hommikul värskemana tööle minna. Aga tulid esimesed ööd, nädalavahetused, hambahari ja kamm. Nüüd olen oma eelmisest elupaigast kõik esemed mehe juurde kolinud. Aga esimesed tõsisemad tülid on meie vahele tekkinud just nüüd. Teema minu jaoks päris üllatav – minu ihukarvad ja raseerimine,“ kirjutab Elina.

„Ma ei tea ühtegi sõbrannat, kes end piinliku täpsusega pidevalt raseeriks. Suvel mulle meeldib, kui bikiinijoon on puhas, sääred siledad ja kaenlaalused raseeritud. Aga sügisel saabub minu jaoks aeg, mil ma enam suurt raseerimisega ei pinguta. Mehele käib see nüüd aga närvidele. Dikteerib mulle ette, et nädal möödas, ja teatab rahulolevalt: „Sa peaks end raseerima!“. No mismoodi tema seda mulle nina alla saab hõõruda? Ma ikka ise otsustan, kas raseerin või ei. Ja ei ole mina huvitatud pidevalt raseerimisest. Kuidas ma seda mehele selgitada saaksin viisil, et ta ei solvuks,“ on Elina nõutu.

Naise sõnul toob see väike asi nende vahele niivõrd palju pingeid, et see mõjutab juba ka nende voodielu.

„Ühe nädala olime mõlemad kuival, sest mees jonni tõttu magas eraldi teki all. Ega ma kah siis alla ei andnud. Nädala kannatas, aga siis ujus mulle ise külje alla. Leppisime ära, aga teema jäi õhku. Ikka tekib sõnelusi ja tema vihjeid, et raseerituna olin palju kenam. Ta suisa väidab, et olin voodis enesekindlam ja vabam. Seda tean, et selles ta eksib. Ju üritab mind veenda raseerijat haarama.“