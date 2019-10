Tiina Park: „Minu isal oli üks armuke ka ...“ 

Rahvusooperi Estonia esimese korruse fuajeed ehivad praegu haruldased fotod, mille autor on teleprodutsendi Tiina Pargi isa Armin Alla. «Lapsepõlvetunne tuli neid pilte vaadates peale.»

Tiina oli viieaastane, kui isa kinkis talle fotoaparaadi Ljubitel. Väikesele tüdrukule tundus aparaat koletu suur, sest pildi tegemiseks pidi seda suisa kõhu peal hoidma. Ka suvel maal puhates õpetas teatrifotograafist isa tütrele, mis on kaadri kompositsioon ning suur, keskmine ja üldplaan. Või seda, et inimese pea ei tohi kuhugi kaadri alaossa jääda, mis siis, et tagaplaanil kõrgub ilus kirik. Õpetas sedagi, et merd pildistades ei tohi silmapiir kunagi viltu vajuda.

Polnud siis mingi ime, et Tiinast edaspidi televisiooni saatejuht, režissöör ja produtsent sai. Arvukatel reisidel on naine ikka ise imekauneid ja huvitavaid pilte teinud ning vajadusel ka oma praegustele reisisaadetele operaator olnud. Viimati tuli Tiinal operaatori roll taas enda õlule võtta Ukrainas Lvivi linnas, kus salvestati järjekordset reisisaadet.