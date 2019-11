ILUNÕU | Kuidas saada lahti sügisesest tuhmhallist nahatoonist? 

Tuhmhall nahatoon ja sügis ei pea olema võrdusmärgiga. Kaunis saatejuht Keili Sükijainen on suvise jume pikendamiseks veetnud kas mõnusa soojamaareisi või avastanud pruunistustooted.

Kellele sobib?

Pruunistustooteid valides on vaid üks reegel. Pole erilist vahet, kas ostad pihuse, kreemi, vahu või õli, sest see on maitseasi. Küll aga on äärmiselt oluline valida õige toon. Lähtu alati vaid enda nahatoonist ja kaheldes otsusta pigem heledamale nahale mõeldud pruunistaja kasuks.