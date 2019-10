Värviline New Orleans tõestab, et ka Ameerikas kohtab kirevat kultuuri 

Rääkides enda irratsionaalsest armastusest USA vastu, kuulen tihti, et seal pole peale paari muuseumi külastamise midagi teha ega peale pilvelõhkujate midagi näha. New Orleans on aga ehe vastand stereotüüpsele arusaamale: Tallinna-suuruses linnas on kultuuri kamaluga, kuid samas avaneb võimalus minna ajas tagasi ning uudistada muu hulgas kummitusi.

Enne linna võludest (ja pahedest) rääkimist tuleb mainida New Orleansi kliimat. Seal on palav ja niiske. Lausa väga palav ja väga niiske. Linn asub väga soisel poolsaarel, millest ühele poole jääb järv ja teisele Mehhiko laht. New Orleansi läbib ka Mississippi jõgi, mille deltas pesitsevad tuhanded krokodillid. Isegi kohalikud püüavad aprilli keskpaigast septembri lõpuni väljas mitte liikuda, sest temperatuur ja õhuniiskus on väljakannatamatud.