HELENI BEEBIBLOGI | Varem olin ori, nüüd olen lapsevanem 

Mul oli Carmeni lasteaias infotund - järgmisel kuul läheb ta juba lasteaeda. Kui ma lasteaia poole kõndisin, tundsin uut põnevat tunnet elus - ma olengi lapsevanem! Ja lapsevanemaks olemine tähendab, et ma olengi täiskasvanu!

Juhtumisi on mul sünnipäev, seega aasta vanemaks saan ma nagunii, mis lisab täiskasvanuks olemisele ehk mingi portsu otsa. Kuigi ise tunnen end üsna lapsena - pole mingit maagilist nuppu, mida täisealiseks saades vajutad, et end järsku targa täiskasvanuna tunda. Võib-olla õigem oleks märkida, et tunnen end pidevalt areneva ning edasiliikuva indiviidina, mis on ka lastele omane ning pidevast arengust on tingitud mu seos lapseks olemisega.

Viimati käisin lasteaias siis, kui ise laps olin. Seega oli kõik nii uus, huvitav ja üllatav. Teised lapsevanemad olid seal! Ja mina olen ka üks neist - lapsevanem! Mitte enam lapse rollis, kelle eest emme kõik ette-taha teeb, vaid nüüd olen ma ise see emme, kes peab kõigest õigesti aru saama. Täna jõudis mulle kuidagi see teadmine enam-vähem kohale, et kui ma lapsevanem olen, siis ega ma ise mingi laps enam ei ole. Viimasel ajal olen tundnud, kui uhke ja mõnus tunne on olla lapsevanem.