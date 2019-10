Parem hilja kui mitte kunagi! 70aastane Valeri Leontjev soovib isaks saada 

Valeri on üsna avameelselt tunnistanud kunagisi alkoholiprobleeme. Et püüdis sellega depressiooni ravida ja olla üle kriitikast, mis tema loomingu mutta tampis. Suurimat ängi tundis laulja 1980ndatel, kui tsensuurimasin täie auruga töötas.

Leontjevi sõnul hakkas ta jooma 1970ndate lõpus, mil tema kontserdid ära keelati ja temast sai persona non grata.

«Nii ma heitsingi voodile pikali ja pöörasin näo seina poole. Mõned tunnid hiljem tõusin püsti ja läksin tööle. Jumalale tänu, et sain kiiresti aru – see asja paremaks ei tee. Jätsin joomise maha ega võtnud isegi klaasikest šampanjat,» on ta rääkinud.

Nüüd pooldab laulja tervislikke eluviise ja probleemide kuhjumisel aitab teda üksindus. «Mitte selline, kui töinatakse, kui vaene ja õnnetu ma olen. Et mul pole kedagi. Minu üksindus on loov ja taastav. Mul on kaks-kolm sõpra, kellele võin südaööselgi helistada ja kurta.»

Alati rabav välimus

Leontjevit peetakse Venemaal plastilise kirurgia rekordiomanikuks. Kui palju kordi on ta igavese nooruse nimel noa all käinud, ei tea keegi peale mehe enda. Eriti meelsasti ta sel teemal ei räägi, kuid midagi on siiski poetanud. Näiteks seda, et on lasknud trimmida nägu, eemaldada puusadelt rasva, suurendada huuli.

Ka keha eest kannab muusik hoolt, et saaks endiselt vesti paljale kehale tõmmata. Samas on plastika ja ilusüstid muutnud laulja näojooni niivõrd, et mõne arvates meenutab kuulsuse naeratus pigem grimassi liikumatus näos. Kommenteeritakse ka artisti telliskivipruuni päevitust ja võimsat parukat – kõike. Viimastel aastatel on Leontjev üsna sageli kopeerinud lavalaudadel Michael Jacksoni riietust ja liigutusi. «70aastane laulja etendaks nagu stseeni õudusfilmist, hirmutades sedasi publikut,» on meedias kritiseeritud.