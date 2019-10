Pidu Eesti moodi: naksuv põrand ja alkoholiga liiale läinud naised 

„Kui lava ees tantsides oli keeruline oma jalgu maast lahti saada, sest põrand oli juba niivõrd võimsalt alkoholiga kaetud, et saapad jäid naksti ja naksti põrandale kinni. Tekkis idee, kas ei võiks pidudel viia sisse kultuuri, et alkoholiga tantsupõrandale ei minda?!“ kirjutab 38aastane Ave.

„Pidu ja alkohol on nagu sukk ja saabas. Seda oli näha laval esinejate puhul, aga veelgi enam – silma jäid liialt tipsutanud neiud. Ükski tasakaalu kaotanud või oksendanud mees silma ei jäänud, aga neiudega oli hoopis teine lugu. Üks wc jäi suletuks, sest üks neiu suutis selle julmalt lihtsalt kasutamiskõlbmatuks muuta. Üks neiu oli hädas jalul püsimisega. Ta suutis seda teha vaid tänu headele sõbrannadele. Ja need kõik olid noored inimesed. Kas on vaja alkoholiga niimoodi siis liiale minna,“ loodab Ave, et mõni neiu sai ehk oma ristsed kätte ja teinekord niivõrd lääbakil ei ole.