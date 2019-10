RÄNDA NUTIKALT JA SOODSALT: Inbank jagab 11 nippi, kuidas reisides raha kokku hoida! 

Kasuta soodusmüüke ja viimase hetke pakkumisi. Märksa lihtsam on saada head diili, kui sul on võimalus tööl kõigest paar päeva ette teatada, et lähed nüüd reisile. Kui reisibüroode lennud pole piisavalt täitunud, müüvad nad viimasel hetkel paketireise ülisoodsalt. Ka lennufirmad korraldavad aeg-ajalt soodusmüüke, nii et viska nendelegi pakkumistele pilk peale. Oluline on muidugi teada, et lendudele viimase hetke pakkumisi (tavaliselt) ei ole, need kipuvad viimasel hetkel üldiselt kallimad olema.