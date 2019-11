Raadio Elmar hommikune ärataja Tiiu Sommer: „Ma olen hea tuju inimene.“ 

Kui palju on Eestis raadiohääli, kes saavad hakkama auto parandamise, moosi keetmise, soki kudumise ja koorijuhtimisega? Ilmselt vaid üks. See on Raadio Elmar saatejuht Tiiu Sommer.

Kõik see kõlab üsna vastuoluliselt, kuid teisalt tasakaalustavalt. Tiiu (39) on enda sõnul inimene, kes võtab vastu selle, mis elul talle parasjagu pakkuda on. «Eks need tegevused iseloomustavad mind kõige paremini ehk ma olengi selline – ühest küljest konservatiivne, teisalt vabameelne.» Kuigi viimasel ajal on naine omi tegemisi veidi koomale tõmmanud ja eelistab natuke rahulikumalt toimetada. «Noorena jõuad ju rohkem. Nüüd tunnen, et ei suuda enam üleliia kiirelt ühelt asjalt teisele lülituda,» selgitab ta.

Praegu juhib Tiiu, keda kolleegid Sommeriks kutsuvad, koos Lauri Hermanniga raadio Elmari hommikusaadet «Ärka, kaunis maa!». Perekonnanime pidi kutsutakse saatejuhti seetõttu, et Elmarisse tööle minnes ootas seal teine samanimeline naine juba ees. Kuidagi pidi ju kahte Tiiut eristama. Rööp, keda nüüd kuuleb Kuku raadios, jäi kolleegidele Tiiuks. Uustulnukast sai Sommer.