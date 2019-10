Külmad käes! Mida ja millega tuleb aias kinni katta? 

Taimede külma eest katmise aja üle ei otsusta kalender. Selle tööga on soovitatav algust teha alles siis, kui ööpäevast temperatuuri saab märkida miinuskraadides. Suuniseid sügise viimasteks aiatöödeks jagab Signe Raudsepp Jardin Lilledest.

Selleks, et aias oleks varjutamise ja katmisega vähem tööd, on mõistlik juba aeda planeerides valida taimedele õiged kasvukohad. Samuti tasub jälgida, et sordid oleks külma- ja ka pakasekindlad.

–5 kraadi pole Signe sõnul lilledele tegelikult veel mingi külm. Roosid taluvad näiteks ka 10kraadist pakast. Kuid just siis on paras aeg hakata tegelema ettevalmistustöödega.