Bakalureusekraadiga balletiartist! Laureen Laar kolis unistuste eriala õppimiseks ihuüksi välismaale juba 16aastaselt 

«Praegu igatsen koju palju rohkem kui Norrasse kolides,» lausub noor balletiartist Laureen Laar. Tema oli välismaale õppima minnes kõigest 16aastane.

«Minu unistuste roll on Julia,» tunnistab Oslo rahvusliku kunstiakadeemia vilistlane Laureen (19) natuke ootamtult. Ei sõnagi «Luikede järvest» või «Pähklipurejast», vaid hoopis «Romeo ja Julia». «Julia on õrn, ilus, müstiline ja kergelt kummaline,» kirjeldab tantsijanna näitekirjanik Shakespeare’i loodud maailmakuulsat armastajat. Ehkki Laureen on bakalaureusekraadiga balletiartist, võib vabalt juhtuda, et hingesoppi pugenud unistus täitub hoopis sõnateatrilaval või filmis.

Võistlustulest akadeemiasse