TÄNA AJALOOS | Teleekraanile jõudis esimene "Õnne 13" 

Kui 30. oktoobril 1993 läks eetrisse esimene «Õnne 13» osa, ei osanud keegi ilmselt aimatagi, et seriaalist saab Eesti televisiooni üks alustalasid, mis püsib ekraanil veel 26 aastat hiljemgi. Esialgu plaaniti eetrisse saata vaid 15 osa, eeloleval nädalavahetusel läheb eetrisse aga juba 772. episood. «Vabandage, proua, kas see maja on Õnne tänav 13?» oli sarjas kõlanud esimene lause. Need sõnad ütles rootsieestlane Margna, kes on tänini üks olulisemaid tegelasi.

Aastatega on sarjast läbi käinud hulk tegelasi armastatud Eesti näitlejate kehastuses. Ajapikku on vanemad tegelased andnud kandva rolli noorematele. Alma (Helgi Sallo), Mare (Anne Veesaar), Allan (Raivo E. Tamm), Laine (Luule Komissarov), Kristjan (Väino Aren) ja Ülu (Aleksander Eelmaa) on aga siiski kõige ja kõigi alustalad.