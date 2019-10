83aastast Margarita Voitest ähvardab kodust ilmajäämine: "Kuratlikult halvasti on see kõik mõjunud." 

Täna saab 83aastaseks Eesti muusikateatri prima donna assoluta, koloratuursopran Margarita Voites. Ent juba viimased veerandsada aastat pisendab naise igas päevas rõõmu üks painav mure.

Tänavu aprillis otsustas ringkonnakohus, et armastatud lauljanna 2002. aastal erastatud maja Meriväljal kuulub õigusjärgsele pärijale ja kinnisvara tuleb vabastada. Margarita heidab pilgu aknast välja ja lausub tasasel häälel: «Puud on nii suureks kasvanud, boože moi! ...» Lauljanna abikaasa Juhan kinnitab kõrvalt, et aastakümneid kestnud omandisaaga on nende mõlema iseloomu ja tugevust aidanud üksnes põlistada. «Need aastad, mis möödunud tõe, õiguse ja õigluse eest võideldes, on meile mõlemale kindlasti rohkesti võitlusvaimu, aga ka aastaid ja tervistki juurde andnud.»

Margarita lisab juurde, et on ikka ja alati olnud selline nagu kunagi tema Merivälja koduaeda istutatud Kreeka pähklipuu viljad – iseloomu ja kõva koorega. Sestap on vastu võetud otsus kodu nimel viimse võimaluseni võidelda. «Enne ei saa teispoolsusesse minna, kui võit on lõplikult käes,» kostavad Juhan ja Margarita kui ühest suust.