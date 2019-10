Lollus või äge nali: õnnetu sünnipäevalaps avastas tööpäeva hommikul, et tema auto on kilesse mähitud 

„Kodus naine oli lastega koogi valmistanud ja õnnitlemine võttis tavapärasest hommikust enam aega, mistõttu sain välisuksest autoni ka umbes 10 minutit hiljem. Kõige hullem oligi see, et minu auto asemel seisis suur kilenuustak. Keegi oli mu sõiduki paksult kilesse mähkinud. Igal teisel juhul oleks ma naernud ja harutama asunud, aga just see hommik oli mul meeletult kiire. Vandusin ja asusin kilet kiskuma. Möödujad vahtisid mind pika pilguga – kas kile või minu keelepruugi tõttu,“ kirjeldab Jaanus oma sünnipäevahommikut.