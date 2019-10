HOIA SILMI: asjad, mida värvilisi läätsi kandes meeles pidada 

Instrumentarium Eesti optometristi Merle Väljari sõnul on peamine erinevus läätsekandjale n-ö „tavaliste“ ja „värviliste“ läätsede vahel materjalis. „Kuna värviline lääts on värvitud, siis selle materjal on seetõttu paksem ja seda on silmas rohkem tunda. Lisaks võib ka hapniku läbilaskevõime olla väiksem ja sõltuvalt läätse pupilliava suurusest, võib vaateväljas näha ka antud läätse värvust,“ selgitas Väljari ning lisas, et see kõik kokku võib põhjustada suurenenud ebamugavustunnet.

Kõige kahjulikumaks osutuvad nii värvilised kui tavaläätsed silmale siis, kui neid kantakse valede parameetritega või on läätse materjal silmale sobimatu. Ühtlasi ka siis, kui ei peeta kinni kandmisrežiimist, kuna optometristi sõnul võivad muidu sobilikud läätsed valesti kandes muutuda mingi aja pärast ebasobilikuks, kuna silmad muutuvad järjest tundlikumaks.

„Seepärast on oluline enne läätsede tellimist konsulteerida optometristiga, kes vastavalt vajadusele ja kandmisrežiimi tihedusele oskab soovitada kõige sobilikumaid läätsesid. Ühtlasi aitab optometrist panna paika läätsede diameetri, baaskumeruse ning materjali. Kui retsept on olemas, siis on mugav kasutada e-poodi, et vastavalt retseptis toodud parameetritele tellida endale läätsesid juurde,“ sõnas Instrumentarium Eesti optometrist.

Kui sobilikud läätsed on leitud ja teada on ka nende kandmisrežiim, siis võrdväärselt oluline on hügieen läätsede silma panekul. „Hoolikalt peaks käsi pesema ja kindlasti ei tohiks läätsesid küünega kriimustada, selle asemel peaks ettevaatlikult neid sõrmede pehme osaga käsitlema. Jälgida võiks ka seda, et esmakordselt läätsesid pakendist välja võttes ei vigastaks neid vastu teravat pakendi serva. Samuti tuleks läätsede paigaldamiseks varuda piisavalt aega, kuna kiirustades ei pruugi see teinekord õnnestuda,“ juhendas Väljari.