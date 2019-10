Vietnami turistitänaval pannakse end mõtlematult ohtu 

Vanas Kvartalis asuvat kitsast tänavat külastavad iga päev tuhanded inimesed ning loomulikult on nüüdisaja Instagrami ajastul vaja seal foto teha, kirjutab Lonely Planet. See on aga saanud kohalike võimude jaoks murekohaks, sest inimesed takistavad rongide liikumist ning panevad sealjuures ka enda elu ohtu. Näiteks hiljuti oli vaja rongid suunata teisele marsruudile, sest Vanas Kvartalis oli liiga palju inimesi raudteel.