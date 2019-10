Mees kurdab: keskealised naised ummistavad postkasti piltidega 

„Need naised ei saada pilte küll suvalisele inimesele, aga ikkagi on kummaline. Mul on suhtlusportaalis konto, kus olen naistega suhelnud. Mõnega olen käinud kohvil või kinos. Ei ole seda päris püsivat ja õiget tekkinud, kellega pikem läbikäimine tekiks. Ja kuigi mina enam nii aktiivselt suhtlust ei hoia, siis ikka avastan töölt tulles, et mõni naine on mulle postkasti uue pildi saatnud,“ selgitab Hando.