FOTOD | Moekunstnik Diana Arno esitles uut kollektsiooni Moskva moenädalal 

2009. aastal Miss Estoniaks kroonitud Diana jaoks pole see esimene kord, kui tema kollektsioon sel moesündmusel lavale läheb. Tänavu aprillis näitas ta sama ürituse raames ka oma 2019/2020 sügis-talve kollektsiooni. Mercedes-Benz Fashion Week on moenädalate sari, mida lisaks Venemaale korraldatakse ka näiteks New Yorgis, Miamis, Berliinis, Austraalias ja Gruusias.