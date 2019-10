Õnnetu naise avastus: seksin mehega vaid kohustusest 

„Olin seni pigem erakuks jäänud ja oma pere seltsis olnud. Sõbrannasid pole mu kõrval palju olnud. Nüüd nägin aga kursusekaaslaste pealt, et elu võib veel palju enamat pakkuda. Leidsin südamesõbranna, kellega koos kohvikutes, kinos ja teatris käia. Viimati käisin vist kunagi algklassides. Ma olen aastaga õppinud elama. Armastan oma lapsi ja mu elus on ka siiani head olnud, aga suhtes olen ma senini küll olnud vaid survest. Praegu tundub, et ma ei ole teda kunagi armastanud. Kas tema mindki on. Seksinud olen temaga enamus meie kooselust küll ainult kohustusest. Ei mingit kirge, tähelepanu ega hoolivust minu suhtes. Emaga olen proovinud sel teemal rääkida, aga tema ajab ikka seda, et naine peab jääma oma pere juurde. Mehega rääkimine kujuneb minu süüdistamiseks. Kuulen ainult seda, et kooli poleks ma tohtinud minna. Ma tassivat kodust raha minema ja mõtlevat totakaid mõtteid. Elust ei jagavat ma üldse enam midagi. Ma saan aru, et mõneti on tal ju ka õigus, sest tema peab meid kõiki üleval. Ja mu sõidud linna nõuavad teatud osa meie rahast, aga ise ma ikkagi näen pigem seda tulevikule suunatuna. Tahan lõpuks tööle minna ja edasi õppida. Ise areneda ja tänu sellele ka ise perele raha teenida,“ loodab Liina, et tema elu ja tulevik muutub ta praegustele otsustele paremaks.