Müstika HOROSKOOP | Mida lubavad tähed? 6. kuni 12. november Naisteleht , täna, 04:00

Foto: depositphotos

JÄÄRValeühendusi ja segadusi on vähem. Nädalavahetusel istub peaaegu igat laadi tegevus. Kõik, mis ette võtad, peaks laabuma. Suhetes vastassooga on elektrit ja tõmmet. Ülemused suhtuvad sinusse soosivalt.Pane tähele! Oled väga tundlik, mistõttu võiks arvata, et sa ei tee asju kõige otstarbekamalt. Üllatuslikult oled aga hoopis põhjalik ja enesekindel. Uue nädala alguses tasuks siiski hoolikam olla. Edu üheks võtmeks on tihe seltsielu.