KUNINGAPERED | Taani kroonprintsessi tuleviku määras selgeltnägija 

See ammune lugu pole kaugeltki linnalegend, sest Jens Anderseni kirjutatud Mary ja Frederiki elulooraamatus «Under bjælken» tunnistab kroonprintsess Mary ise: «Lahkusin tol päeval turult ja mõtlesin, et see kõik on küll väga lõbus, aga ei enamat. Ma ei võtnud seda tarokaartidega tehtud ennustust tõsiselt, kuigi huvitusin müstikast ja saatuse saladustest.»

Aga … Ei möödunud palju aega, kui ettekuulutus hakkas täide minema. Kroonprints Frederik ja lihtsast soost Mary Elizabeth Donaldson kohtusid esimest korda 2000. aastal Sydney suveolümpiamängudel, kus kroonprints kunagise olümpiapurjetajana Taani purjetamistiimi aitas. Noorte pilgud leidsid teineteise kohalikus baaris, kus tulevased abikaasad juhtusid viibima ühes seltskonnas ja suhtlesid sundimatult kogu õhtu. Esimese kohtumise ajal vaikis prints oma kõrgest päritolust ja Mary sai alles hiljem teada temaga vestelnud sümpaatse noormehe tausta. Noored vahetasid telefoninumbreid ja armuromaan algas. «Tunded tekkisid esimestel minutitel ja tegu oli armastusega esimesest silmapilgust,» tunnistas paar hiljem.